Bundesliga: Sport-Club Freiburg – 1. FC Union Berlin, 1:4 (0:3)

Grischa Prömel brachte den 1. FC Union Berlin in der zehnten Spielminute in Führung. Christopher Trimmel war nach Vorlage von Sheraldo Becker dafür verantwortlich, dass der Gast zum zweiten Mal im Match jubelte (29.). Freiburg wurde deutlich abgehängt, als Becker nach Vorarbeit von Taiwo Awoniyi auf 3:0 für Union erhöhte (40.). Der tonangebende Stil des 1. FC Union Berlin spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Lucas Höler verkürzte für den Sport-Club Freiburg später in der 58. Minute auf 1:3. Der 1. FC Union Berlin gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (89.). Schlussendlich reklamierte Union einen Sieg in der Fremde für sich und wies Freiburg in die Schranken.