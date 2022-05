Borussia Dortmund: BVB-Coach Rose mit Klartext-Reaktion auf Kehl nach Zukunftsfrage

Wirklichen Grund, um aus dem Sattel zu gehen, hätte Marco Rose bei Borussia Dortmund eigentlich nicht haben müssen nach dem vorletzten Bundesliga-Spieltag am Samstagabend.

Der BVB-Coach hatte gegen die SpVgg Greuther Fürth soeben einen 3:1 (1:0)-Sieg erlebt und damit nicht nur den Negativlauf von zwei Niederlagen in Folge beendet, sondern auch die Vizemeisterschaft hinter Champion FC Bayern perfekt gemacht.

Doch Rose (“Wir haben das Spiel insgesamt kontrolliert und deshalb verdient gewonnen“) wirkte nach Abpfiff am Sky-Mikrofon dennoch angefasst - was an den Nachfragen zu seiner Zukunft lag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)