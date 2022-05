Golf: Long beim British Masters vor Schlussrunde Zweiter

Der 26 Jahre alte Shootingstar, in diesem Jahr bereits Zweiter in Kenia und Dritter in den Vereinigten Arabischen Emiraten, büßte mit einer 73er-Runde am Samstag zwar seine Halbzeitführung ein, belegt aber vor der Schlussrunde gemeinsam mit dem Engländer Marcus Armitage noch aussichtsreich den zweiten Platz.