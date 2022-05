FC Chelsea verspielt gegen Wolverhampton Sieg in letzte Sekunde - CL_Quali wackelt wieder

Der FC Chelsea hat die Champions-League-Qualifikation schon in der Tasche, verspielt aber im letzten Moment noch den Sieg gegen Wolverhampton. Der FC Watford steigt ab.

Der Tiefschlag kam in der siebten Minute der Nachspielzeit! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Der von Thomas Tuchel trainierte englische Fußball-Topklub kam am 36. Spieltag gegen die Wolverhampton Wanderers nach Zwei-Tore-Führung über ein 2:2 (0:0) nicht hinaus und hat nach drei Spielen in Folge ohne Sieg die Champions-League-Qualifikation immer noch nicht in der Tasche.