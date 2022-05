Eishockey: Das Ende einer Ära - Franz Reindl gibt sein Amt als DEB-Präsident ab

Nach acht Jahren als DEB-Präsident übergibt Franz Reindl sein Amt an Peter Merten. Insgesamt war er mehr als drei Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen für den DEB tätig.

Merten, langjähriger Aufsichtsratschef der DEL2, war ohne Gegenkandidat ins Rennen gegangen und wurde auf der DEB-Mitgliederversammlung am Samstag in München einstimmig gewählt. (NEWS: Alles zum Eishockey)

Schatten auf Reindls DEB-Karriere

„Die Mitgliederversammlung beendet eine achtjährige Ära. Eine neue wird beginnen. Es wird kein Honiglecken, das kann ich euch jetzt schon sagen“, sagte Reindl, der nach seiner Abschiedsrede unter Applaus verabschiedet wurde, und kündigte eine ordentliche Übergabe „ohne Bitterkeit“ an.

Reindl sieht den Vorwurf durch ein Gutachten als entkräftet an. „Wir haben am Ende 175.000 Euro für diesen Quatsch ausgegeben, nur um zu beweisen, dass an den Vorwürfen nichts dran ist“, erklärte der ausscheidende DEB-Vizepräsident Berthold Wipfler. (BERICHT: Gutachten entlastet DEB-Präsident Reindl)