Effektive Unioner schlagen Freiburg im Kampf um Europa

Union Berlin hat dem SC Freiburg einen herben Schlag im Kampf um die Königsklasse verpasst und sich dabei erneut das Europacup-Ticket gesichert. Die gnadenlos effektiven Köpenicker von Trainer Urs Fischer gewannen am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 4:1 (3:0) beim Sport-Club. Union ist nächste Saison damit zum zweiten Mal nacheinander auf europäischer Bühne dabei.

Grischa Prömel (11.), Christopher Trimmel (30.), Sheraldo Becker (41.) und Andras Schäfer (90.) trafen für die Berliner. Die Mannschaft von Christian Streich, die durch Lucas Höler (59., nach Videobeweis) nur zum Ehrentreffer kam, besitzt am letzten Spieltag dennoch Chancen auf die Qualifikation zur Champions League. Am Sonntag könnte Verfolger RB Leipzig zunächst aber Platz vier zurückerobern.

Auf Rechenspiele hatte Streich vor der Partie verzichtet. "Ich möchte nicht nervös, sondern gelassen sein", sagte er, nachdem der Sport-Club bereits in der Vorwoche den Einzug in den Europacup gesichert hatte. Im Vergleich zum Spektakel in Hoffenheim (4:3) wechselte Streich einmal, Woo-Yeong Jeong startete für Manuel Gulde.