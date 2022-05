Bundesliga: Schick schießt Leverkusen in die Champions League

Doppelpacker Patrik Schick (34./76.), Moussa Diaby (73.) und Lucas Alario (90.+1) trafen für die Leverkusener, die zuletzt in der Saison 2019/20 den Sprung in die Königsklasse geschafft haben. Die Hoffenheimer warten seit acht Partien auf einen Sieg und haben keine Chance mehr auf den Europacup. Daran änderten auch die Tore von Georginio Rutter (22.) und Christoph Baumgartner (36.) nichts. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Rolfes: „Wir mussten in die Champions League“

Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes war bei Sky über glücklich nach der Partie : „Es war das große Ziel in diesem Jahr. Wir haben eine Mannschaft mit viel Potenzial und wir mussten in die Champions League. Die Mannschaft hat es sich verdient.“

Rutter bringt TSG in Führung

Die 20.000 Zuschauer in Sinsheim sahen zu Beginn engagierte Gastgeber. Rutter sorgte früh für Gefahr vor dem Leverkusener Tor (4.). Auch in den Minuten danach bestimmten die Kraichgauer das Geschehen. Von Leverkusen kam in der ersten Viertelstunde offensiv so gut wie nichts. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)