Bundesliga: Freiburg zittert nach 1:4 gegen Union um Champions League - Leverkusen sicher dabei

Ginter-Coup in Freiburg: "Für ihn eine Nummer zu klein"

Der SC Freiburg kommt mit gegen Union Berlin daheim unter die Räder, Trainer Christian Streich tobt. Jetzt ist für die Breisgauer die Champions League in Gefahr.

Der SC Freiburg hat im Rennen um die Champions League einen heftigen Dämpfer kassiert - Bayer Leverkusen ist dagegen sicher in der Königsklasse dabei.

Freiburg verlor am 33. Spieltag daheim gegen Union Berlin mit 1:4 (0:3) und könnte schon am Sonntag von Platz 4 stürzen. Union hat nicht nur das Europacup-Ticket sicher, sondern liegt nun als Sechster nur noch einen Punkt hinter dem SCF und könnte noch in die CL stürmen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)