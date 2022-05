Bundesliga: Brandt schnürt Doppelpack! BVB beendet Negativlauf mit Sieg gegen Greuther Fürth

Der BVB ist zurück in der Erfolgsspur. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Das Team von Trainer Marco Rose feierte gegen die SpVgg Greuther Fürth einen 3:1 (1:0)-Sieg und beendete damit den Negativlauf von zwei Niederlagen in Folge. Mit dem Erfolg über das bereits als Absteiger feststehende Schlusslicht sicherte sich Borussia Dortmund zudem die Vizemeisterschaft. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Julian Brandt brachte die Schwarzgelben nach einer tollen Kombination in Führung (26.) Jessic Ngankam glich in Durchgang mit einem traumhaften Lupfer aus. Doch erneut Brandt stellte fast im Gegenzug die Dortmunder Führung wieder her (72.). Der eingewechselte Felix Passlack machte fünf Minuten später mit seinem Treffer den Deckel auf die Partie. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)