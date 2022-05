3. Liga: MSV Duisburg – Sport-Club Freiburg II, 1:0 (1:0)

Für die Zweitvertretung des Sport-Club Freiburg endete das Auswärtsspiel gegen den MSV Duisburg erfolglos. Der Gastgeber gewann 1:0. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte der Sport-Club denkbar knapp beim 1:0 die Oberhand behalten.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Zebras bereits in Front. Moritz Stoppelkamp markierte in der fünften Minute die Führung. Ein Tor mehr für Duisburg machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.