3. Liga: 1. FC Saarbrücken – FSV Zwickau, 1:1 (1:0)

Tobias Jänicke bediente Lukas Boeder, der in der 20. Spielminute zum 1:0 einschoss. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Zwickau brachte das Netz in Minute 79 für den Ausgleich zum Zappeln. Letztlich gingen Saarbrücken und der FSV Zwickau mit jeweils einem Punkt auseinander.