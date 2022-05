3. Liga: 1. FC Magdeburg – TSV 1860 München, 4:0 (0:0)

Der 1. FC Magdeburg erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den TSV 1860 München. Magdeburg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen 1860 einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte der 1. FC Magdeburg beim TSV 1860 München mit 5:2 für sich entschieden.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Amara Condé stellte die Weichen für Magdeburg auf Sieg, als er in Minute 51 mit dem 1:0 zur Stelle war. Die Heimmannschaft führte schließlich das 2:0 herbei (75.). Atik überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den 1. FC Magdeburg (91.). Kurz darauf traf Magdeburg in der Nachspielzeit zum 4:0 (93.). Am Ende kam der 1. FC Magdeburg gegen 1860 zu einem verdienten Sieg.