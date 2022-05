3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – SV Waldhof Mannheim, 1:1 (1:1)

Marc Schnatterer machte in der 28. Minute das 1:0 von Mannheim perfekt. Nach Assist von Benedict Hollerbach war es Johannes Wurtz, der für den Ausgleich verantwortlich zeichnete (38.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Am Ende sicherte sich die SV Wehen Wiesbaden mit diesem 1:1 einen Zähler.