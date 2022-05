3. Liga: TSV Havelse – VfL Osnabrück, 0:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Havelse und den VfL Osnabrück ohne Torerfolg in die Kabinen. Manuel Haas bediente Lukas Gugganig, der in der 82. Spielminute zum 1:0 einschoss. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für Osnabrück. Man hatte sich gegen den TSV Havelse durchgesetzt.

Havelse steht mit 26 Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. Insbesondere an vorderster Front liegt bei der Heimmannschaft das Problem. Erst 29 Treffer markierte der TSV Havelse – kein Team der 3. Liga ist schlechter. Nun musste sich Havelse schon 23-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und acht Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte des TSV Havelse waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.