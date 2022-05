HSV schiebt sich auf Platz zwei - Sieg für Heidenheim

Der Hamburger SV hat sich am 33. und vorletzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga auf einen direkten Aufstiegsplatz geschoben

Der Hamburger SV hat sich am 33. und vorletzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga auf einen direkten Aufstiegsplatz geschoben. Die Rothosen gewannen das Nordduell gegen Hannover 96 mit 2:1 (2:1) und ließen zunächst Darmstadt 98 und Werder Bremen (alle 57 Punkte) aufgrund der besseren Tordifferenz hinter sich.

Tabellenführer ist Schalke (59), die Königsblauen haben am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen den FC St. Pauli Heimrecht und können mit einem Dreier die Erstliga-Rückkehr perfekt machen. Darmstadt hatte am Freitag bei Fortuna Düsseldorf mit 1:2 (0:2) verloren. Der SV Werder spielt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Absteiger Erzgebirge Aue.