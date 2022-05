Bundesliga, BVB: Kehl vermeidet Bekenntnis zu Rose

Trainer Marco Rose hat in seinem ersten Jahr bei Borussia Dortmund die Ziele nicht erreicht. Der designierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl vermeidet ein klares Bekenntnis zum Coach.

Und auch in der Bundesliga konnte man dem FC Bayern nicht wirklich gefährlich werden. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Vor dem Spiel gegen Greuther Fürth vermied der designierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, der am Sonntag zu Gast im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 ist, ein Bekenntnis zum Trainer und sagte bei Sky auf die Frage, ob Rose auch in der nächsten Saison Trainer ist: „Davon gehe ich heute noch aus.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Kehl: „Müssen alles auf den Tisch bringen“

Das hatte sich zu Beginn des Interviews noch anders angehört, da hatte der Leiter der Lizenzspielerabteilung Rose noch in Schutz genommen.

„Wir hatten personelle Probleme in dieser Saison. Deswegen hat der Trainer auch ehrlich gesagt über die ganze Saison hinweg niemals eine richtige Phase, wo er mit diesem kompletten Kader in einer klaren Formation mit einer klaren Trainingsintensität auch arbeiten konnte“, schilderte Kehl, der nach der Saison Michael Zorc als BVB-Sportdirektor ablösen wird.

Hamann schießt gegen Rose

Die Kritik am Trainer wurde aber auch rund um den Auftritt bei Absteiger Greuther Fürth nicht leiser.

Sky-Experte Dietmar Hamann urteilte vor dem Spiel hart: „Sie haben jedes dritte Spiel verloren (15 von 44 vor Fürth, Anm. d. Red.), die zweitmeisten Tore bekommen von den Top Ten der Bundesliga. Aus der Champions League sind sie sang- und klanglos ausgeschieden. Da wurde danach gesagt, wir müssen jetzt die Europa League holen - da ist man dann in der ersten Runde ausgeschieden. Im Pokal ist man in St. Pauli gescheitert, kläglich. Und auch in der Liga haben sie einfach nicht gut genug Fußball gespielt.“