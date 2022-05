Absteiger Ingolstadt mit Nullnummer gegen Rostock

Absteiger FC Ingolstadt hat sich mit einer Nullnummer von seinem Publikum in der 2. Fußball-Bundesliga verabschiedet.

Absteiger FC Ingolstadt hat sich mit einer Nullnummer von seinem Publikum in der 2. Fußball-Bundesliga verabschiedet. Die Schanzer kamen am 33. Spieltag gegen Hansa Rostock über ein 0:0 nicht hinaus. Zu finalen Saisonrunde am Sonntag kommender Woche (15. Mai) gastiert der FCI bei Hannover 96.