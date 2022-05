Anzeige

2. Bundesliga: HSV nach Sieg gegen Hannover auf Platz 2 - Heidenheim gewinnt in Regensburg HSV auf Aufstiegskurs

Sendung verpasst? Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga: Ganze Sendung mit Peter Neururer

SPORT1

Der Hamburger SV feiert im Nordderby gegen Hannover 96 seinen vierten Sieg in Folge. Damit springen die Hanseaten am vorletzten Spieltag auf Platz zwei.

Der Hamburger SV hat zumindest bis Sonntag Platz zwei in der 2. Bundesliga erobert. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Im Nordderby gegen Hannover 96 gewann der HSV am 33. Spieltag mit 2:1 und zog aufgrund der besseren Tordifferenz an Darmstadt 98 sowie Werder Bremen vorbei. Bremen ist aber noch am Sonntag bei Absteiger Erzgebirge Aue gefordert. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Anzeige

Sollte der HSV somit am kommenden Sonntag bei Hansa Rostock gewinnen, ist zumindest der Relegationsrang sicher. „Das haben wir gebraucht, genau so ein Spiel, was bis zum Ende spannend war, aber mit der Hilfe der Fans haben wir es geschafft“, sagte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau bei Sky. „Für uns ist es schön, wir stehen auf dem zweiten Tabellenplatz und haben noch ein Spiel gegen Rostock, da freuen wir uns einfach drauf.“

Heidenheim siegt in Regensburg

Außerdem siegte der 1. FC Heidenheim mit 2:0 bei Jahn Regensburg. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

In der dritten Partie trennten sich Absteiger FC Ingolstadt 04 und Hansa Rostock torlos. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

In Hamburg waren von Beginn an beide Teams vor 57.000 Zuschauern im Angriffsmodus. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

HSV: Glatzel glänzt mit Doppelpack

So scheiterte Hannovers Hendrik Weydandt nach vier Minuten aus kurzer Distanz an Keeper Daniel Heuer Fernandes, der das Leder an die Latte lenkte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Nachdem Schonlau in der siebten Minute nach einem Eckball die HSV-Führung verpasst hatte, fand Weydandt, der alleine auf Heuer Fernandes zusteuerte, fünf Minuten später erneut seinen Meister in Heuer Fernandes.

Anzeige

In der 13. Minute dann die HSV-Führung: Nach Flanke von Bakery Jatta traf Robert Glatzel zum 1:0. Sieben Minuten später folgte die Kopie des ersten Tores. Erneut flankte Jatta von der rechten Seite in die Mitte, wo Glatzel den Ball mit dem Bauch über die Linie drückte.

Kerk verkürzt für Hannover

Hannover zeigte sich aber überhaupt nicht geschockt und verkürzte in der 22. Minute, als Sebastian Kerk den Ball aus 16 Metern ins linke obere Eck schlenzte.

Auch nach der Pause befanden sich beide Teams zumeist im Vorwärtsgang, doch weitere Treffer sollten trotz guter Chancen, vor allem für den HSV, der seinen vierten Sieg in Folge feierte, nicht mehr folgen.

Mainka köpft Heidenheim zum Sieg

Nachdem die Gäste vor der Pause in Regensburg zweimal Aluminium getroffen hatten, ging Heidenheim in der 51. Minute in Front.

Nach einer Ecke war Patrick Mainka zur Stelle und köpfte zur Führung ein.

Für die Entscheidung sorgte der eingewechselte Tobias Mohr in der 81. Minute.

Alles zur 2. Bundesliga bei SPORT1:

Anzeige