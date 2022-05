Rugby-Profi Meafua stirbt nach Sprung in den Fluss Tarn

Kelly Meafua (m.) verunglückt in Südfrankreich © AFP/SID/MARTY MELVILLE

Das gab sein Klub, der französische Zweitligist US Montauban, am Samstag bekannt. Der 31-Jährige, der für die 7er-Nationalmannschaft des Inselstaats gespielt hatte, war am Tag zuvor während einer Feier verunglückt.