Premier League: Ex-Manchester-United-Star Patrice Evra mit brisanten Details aus West-Ham-Zeit

Kuriose Aktion! Ex-United-Star kostet Rasen im Old Trafford

Patrice Evra redet in einem Podcast über seine Zeit bei West Ham United. Dabei enthüllt er pikante Details, die schockieren.

Im Podcast ‚ The Mid Point‘ von Gabby Logan enthüllt der 40-Jährige nun brisante Details über die Zeit bei den Hammers. Einige seiner Mitspieler sollen sich grundsätzlich gegen das Duschen mit homosexuellen Mannschaftskameraden ausgesprochen haben, so lautet der große Vorwurf des früheren Linksverteidigers.

Wie kam es dazu?

Evra sprach im Podcast das Thema Homosexualität im Fußball an und gab eine klare Meinung ab: „Es scheint, als dürfe man im Fußball nicht schwul sein, die Leute werden verrückt.“

Um sein Statement zu verdeutlichen, führte er ein Beispiel aus seiner Zeit vom Londoner Premier-League-Klub an. Eine Person, geschickt vom englischen Verband, sei bei den Hammers gewesen, um die Inklusion in Fußballvereinen zu verbessern, so Evra.