Jacobs sagt für erstes 100-m-Rennen seit Tokio-Gold ab

Jacobs wird in Nairobi nicht antreten © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

SID

Der italienische Sprinter Lamont Marcell Jacobs hat sein erstes Rennen über die 100 m seit seinem Olympiasieg in Tokio kurzfristig abgesagt. Der 27-Jährige musste sich vor dem Meeting der Continental Tour in Nairobi wegen Darmproblemen in die Notaufnahme eines Krankenhauses begeben.

In der Hauptstadt Kenias wäre Jacobs, der auch mit der 4x100-m-Staffel überraschend Gold geholt hatte, erstmals seit seinem Triumph in Japan wieder auf Silbermedaillengewinner Fred Kerley aus den USA getroffen. Jacobs strebt zudem einen Start über die 200 m in seiner Heimat beim Meeting in Savona am 18. Mai an.

