Verkauft Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko? Es gibt eine Bedingung

Wie die Bild berichtet, möchten die Verantwortlichen des BVB das Wunderkind verkaufen! Der 17-Jährige gab kurz nach seinem 16. Geburtstag im November 2020 sein Debüt in der Bundesliga. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Jedoch folgte anschließend keine Erfolgsgeschichte, sondern Verletzungen bremsten ihn immer wieder aus. In der laufenden Spielzeit kam der Stürmer 14-mal zum Einsatz - spielte im Schnitt aber nur 14 Minuten. Nach SPORT1 -Informationen ist er mit seiner Rolle tatsächlich alles andere als zufrieden. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Eine Leihe kommt laut Bild für die Verantwortlichen aber nicht in Frage, weil Moukokos Vertrag 2023 ausläuft und erst verlängert werden müsste, was der Spieler aktuell nicht will. Demnach steht nun ein Verkauf im Raum. Allerdings nur unter einer Bedingung: Dortmund möchte sich eine Rückkaufoption sichern. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)