Djokovic gibt zu: Das hat mich "mental stark belastet"

Hinter Novak Djokovic liegen ungewohnte Niederlagen, die er sich in der Rückschau selbst mit den nervenaufreibenden Tagen von Melbourne erklärt.

Das Viertelfinal-Aus in Dubai, die Auftakt-Pleite in Monte Carlo, das verlorene Endspiel von Belgrad: Hinter Tennis-Dominator Novak Djokovic liegen ungewohnte Niederlagen, die er sich in der Rückschau selbst mit den nervenaufreibenden Tagen von Melbourne erklärt.