Zweit Liga, FC Schalke 04 - FC St. Pauli: Schalke-Legenden hoffen auf den Aufstieg

So ist die Stimmung auf Schalke vor dem Aufsstiegsgipfel

Schalke 04 kann mit einem Sieg gegen St. Pauli - LIVE auf SPORT1 - in die Bundesliga zurückkehren. Zwei frühere Protagonisten erinnern sich an den letzten Aufstieg des Revierklubs.

Am Samstag kann Schalke 04 nach einem Jahr Zweite Liga wieder in die Bundesliga zurückkehren. Dafür muss am Samstagabend zuhause gegen St. Pauli (20.30 Uhr im LIVETICKER) gewonnen werden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)