NBA: Bekommt LeBron James einen Meister-Macher Nowitzkis als Lakers-Coach?

Terry Stotts spielte Schlüsselrolle in Nowitzkis Meistersaison

So soll es am Freitag ein erstes Gespräch mit Terry Stotts gegeben haben. Der 64-Jährige war 2012 bis 2021 Head Coach bei den Portland Trail Blazers und führte das Team achtmal in Folge in die Playoffs. 2019 schaffte er es sogar in die Conference-Finals.