Anzeige

Bundesliga: Felix Magath von Spieltags-Neuerung irritiert: "Halte es für falsch" Bundesliga-Neuerung irritiert Magath

Erneut Wettbewerbsverzerrung? Magath gibt Gijon-Warnung

SPORT1

Die Bundesliga ändert eine alte Regel - sehr zur Verwunderung von Felix Magath. Der Trainer der Hertha zeigt sich irritiert.

Die Bundesliga wartet in diesem Jahr mit einer Neuerung auf, am vorletzten Spieltag spielen nicht mehr alle Teams gleichzeitig.

Anzeige

Der Cheftrainer von Hertha BSC sprach sich klar gegen den Schritt aus.

„Ich war davon überrascht und halte es für falsch, dass man den vorletzten Spieltag auseinanderzieht“, sagte Magath am Freitag in der Spieltagspressekonferenz. Die bisherige Praxis - alle Teams treten gleichzeitig am Samstag um 15.30 Uhr an - habe sich bewährt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Magath irritiert - und verweist auf die „Schande von Gijon“

Die neue Regelung „irritiert mich“, erklärte Magath. „Wir haben jetzt eine Situation, in der die einen am Freitag spielen, die anderen am Sonntag und wir am Samstag. Wir stecken mittendrin. Da kann gemutmaßt werden, das kann für Probleme sorgen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Berlin trifft am 33. Spieltag am Samstag um 18.30 Uhr auf den 1. FSV Mainz. Der Hauptkonkurrent im Abstiegskampf, der VfB Stuttgart, ist erst 23 Stunden später beim Auswärtsspiel in München dran.

Magath bemühte in seinen Ausführungen auch gleich noch einen historischen Vergleich. Er verwies auf die Weltmeister 1982 und die Schande von Gijon.

Magath über Gefahren eines zeitversetzten Spieltags

„1982 gab es bei der Weltmeisterschaft zeitversetzte Spiele in der Vorrunde. Dadurch ging ein Spiel aus, wie es ausgehen musste, damit beide Mannschaften zufrieden waren“, sagte Magath. Das Wort Gijon nahm er zwar nicht in den Mund, dass er über den 1:0-Sieg von Deutschland gegen Österreich, der beiden Teams für das Weiterkommen reichte, sprach, dürfte aber klar sein.

Magath weiter dazu: „Das wurde hinterher den Mannschaften vorgeworfen, aber das war eine falsche Struktur. Deswegen halte ich es jetzt auch für falsch, dass man den vorletzten Spieltag auseinandergezogen hat und Mannschaften in Gefahr bringt, vom Ergebnis beeinflusst zu werden.“

Anzeige

Herthas Geschäftsführer Fredi Bobic erklärte derweil: „Es ist so entschieden worden. Das können wir jetzt nicht ändern. Das entscheiden nicht drei, vier Leute, sondern 36 Klubs. Und die Mehrheit gewinnt am Ende.“ Selbstverständliche habe Maßnahme „wirtschaftliche, positive Effekte“.

Alles zur Bundesliga bei SPORT1: