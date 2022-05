NFL-Drama um Justyn Ross: Kostet seltene Krankheit die Liga einen Star?

Justyn Ross wartete und wartete. Aber sein Name fiel und fiel nicht.

262 mehr oder weniger große Talente wurden am vergangenen Wochenende im NFL Draft von den Teams erwählt, den Wide Receiver der University of Clemson pickte sich jedoch niemand raus - dabei galt der frühere Teamkollege von Jacksonville-Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence lange als absolute Verheißung, als sicherer Erstrundenpick.

Dass der einst hoch gehandelte Ross es nur über diesen Umweg in ein Team schaffte, ist Resultat eines größeren Dramas, das sein Leben von einem Tag auf den anderen auf den Kopf stellte. Ein Drama, das mit einer vermeintlich harmlosen Trainings-Kollision seinen Anfang nahm. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Ross bekommt Schockdiagnose

Es war ein scheinbar normaler Tag im Frühjahr 2020, Ross kassierte bei einer Übungseinheit einen Hit eines Linebacker-Kollegen - und ging davon aus, einen in seinem Sport recht alltäglichen „Stinger“ erlitten zu haben, einen Schlag auf die Nerven im Nacken.

In dem Meeting, zu dem auch seine Mutter Charay Franklin zugeschaltet wurde, erfuhr der junge Mann, dass er das sogenannte Klippel-Feil-Syndrom hat. Das ist eine angeborene Fehlbildung der Halswirbelsäule, bei der mehrere Halswirbel miteinander verschmolzen sind.

Für Ross brach eine Welt zusammen, denn die anwesenden Ärzte erklärten ihm, dass er nie wieder Football spielen könne. „Ich will nicht lügen, ich war todunglücklich“, erklärte er ESPN .

Arzt der Pittsburgh Steelers wird zur letzten Hoffnung

Dennoch kam Aufgeben für den jungen Mann nicht in Frage. Über die Tigers kam er in Kontakt mit Dr. David Okonkwo, den Neurochirurgen der Pittsburgh Steelers. Der kam jedoch mit der nächsten Hiobsbotschaft um die Ecke. „Justyn hat eine sehr seltene Erkrankung, und meines Wissens gibt es keinen Präzedenzfall, in dem ein anderer hochklassiger Spieler mit dieser Erkrankung Football spielt“, erklärte er. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)