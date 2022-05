Champions League: Schiedsrichter Tom Henning Övrebö gibt Fehler zu

Es war der 6. Mai 2009, Halbfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem FC Chelsea und FC Barcelona.

Der Schiedsrichter aus Norwegen stand gleich mehrfach im Blickpunkt, weil er den am Ende ausgeschiedenen Londonern mehr als nur einen Strafstoß versagte.

So übersah Övrebö an der Stamford Bridge ein Foulspiel von Barcas Dani Alves an Florent Malouda, einen Trikotzupfer von Eric Abidal gegen Didier Drogba sowie zwei Handspiele der Katalanen im Strafraum.