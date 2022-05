Michael Zorc: Borussia Dortmund steckt in der Bayern-Falle: Hat der BVB nicht verdient

Vorwürfe an die Spieler: Zorcs letzte Saison wird zum Albtraum

Borussia Dortmund wird dieser Tage meist am Abstand zum FC Bayern gemessen. Das hat der BVB nicht verdient, findet Sportdirektor Michael Zorc.

Die Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein - und an der Spitze ist wieder einmal längst alles entschieden.

Die Frage ist: Was ist der Grund für die nicht enden wollende Dominanz des FC Bayern? Geht es nach Oliver Kahn, muss die Konkurrenz für mehr Spannung sorgen . Für Borussia Dortmund, den schärfsten Bayern-Verfolger der letzten Jahre, ist der fehlende Druck der Gegner nur Teil der Problematik. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Wenn man gegen Bayern Meister werden will - mit dieser herausragenden Generation, mit Neuer, Lewandowski, Müller und mit 285 Millionen mehr Umsatz - dann müssen die Bayern, bildlich gesprochen, ihren Wagen schon auch mal selbst in die Leitplanke setzen“, erklärte Dortmunds scheidender Sportdirektor Michael Zorc in der Süddeutschen Zeitung.