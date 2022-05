Ukraine: Paralympischer Sport durch Krieg vor Kollaps

Russlands Angriffskrieg gefährdet in der Ukraine auch die Zukunft des zuletzt ausgesprochen erfolgreichen Behindertensports. Im Paralympics-Komitee schließt Präsident Waleri Suschkewitsch nach über zehn Wochen Krieg den völligen Zusammenbruch aller Strukturen des Sports für Behinderte in seinem Heimatland nicht mehr aus.

"Ich befürchte", sagte Suschkewitsch in einem Telefoninterview mit der französischen Nachrichtenagentur AFP am Rande der Deaflympics in Rio de Janeiro, "dass der Behindertensport in der Ukraine sterben wird. Einige der besten paralympischen Sportler wissen nicht, ob sie ihren Sport noch ausüben können werden."