AEW zückt zwei "Joker" - diese früheren WWE-Stars kommen in Frage

AEW lässt in den Owen-Hart-Gedenkturnieren zwei mysteriöse „Joker“ antreten - verbergen sich dahinter weitere Neuverpflichtungen?

Als „große Ankündigung“ verkauft es der WWE-Konkurrent diesmal nicht - dennoch deuten sich mit diesen Enthüllungen zwei neue Personal-Coups bei All Elite Wrestling an.

Nachdem AEW bereits am Mittwoch offenbart hatte, dass am Owen-Hart-Turnier der Männer ein Überraschungsteilnehmer mitmischen wird, gab es bei der Freitagsshow Rampage eine analoge Ankündigung für die Konkurrenz der Frauen. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW )

Nicht immer, aber meistens haben sich die „Joker“ bei AEW in der Vergangenheit als Neuzugänge entpuppt - entsprechend rege sind die Spekulationen, wer diesmal dahintersteckt.

Cesaro, Johnny Gargano - oder ein Außenseiter-Kandidat?

Cesaro hat jüngst die Namens-Variatiom CSRO zum Patent angemeldet, er würde bestens ins AEW-Konzept passen und hat auch einen Bezug zur Familie des 1999 tödlich verunglückten Turnierpatrons: Owens und Bret Harts Nichte Natalya war bei WWE seine Managerin, als er mit deren Ehemann Tyson Kidd ein Tag Team bildete. Im SPORT1-Interview 2021 feierte Natalya Cesaro auch als den WWE-Wrestler, der das Vermächtnis ihres Onkels Brets heute am besten verkörpere.

Um Gargano war es zuletzt aus familiären Gründen etwas ruhiger geworden: Ehefrau Candice LeRae hat im Februar das erste gemeinsame Kind auf die Welt gebracht. In dieser Woche nahm WWE LeRaes Profil von der Seite, sie ist laut Medienberichten nun auch offiziell Free Agent, nachdem ihr Vertrag ausgelaufen ist - ein weiteres Indiz, dass die Garganos keine Rückkehr zu WWE im Sinn haben.

Andere prominente Free Agents, die auf dem Markt sind, wären Adam Scherr alias Braun Strowman und Windham („The Fiend“ Bray Wyatt), die in das Turnier aber eher nicht zu passen scheinen. Ein alternativer Kandidat mit größerem Namen wäre auch John Morrison, eine Verbindung zu den Harts hätte auch Harry Smith - der vor einiger Zeit von WWE zum zweiten Mal verpflichtete, aber ohne TV-Auftritt wieder gefeuerte Sohn des verstorbenen Hart-Schwagers „The British Bulldog“ Davey Boy Smith.

Ember Moon? Mia Yim? Tegan Nox?

Für LeRae dürfte ein Debüt zu früh kommen, ausgeschlossen ist auch Nox soeben bei WWE entlssene‘ Ex-Partnerin Dakota Kai, die noch bis nach Turnierende beim Pay Per View Double or Nothing eine 30-tägige Nichtantrittsklausel absitzen muss.