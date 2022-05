Formel 1: Mercedes top im Training - aber Hamilton droht in Schmuck-Zoff mit Boykott

Mercedes-Pilot George Russell gab beim Training in Miami überraschend das Tempo vor - für die größte Aufmerksamkeit sorgten aber Lewis Hamilton und Sebastian Vettel.

Der WM-Führende Charles Leclerc? Nein. Weltmeister Max Verstappen? Nein. George Russell hat vor dem neuen Rennen in Miami (Sonntag, 21.30 Uhr/Sky) überraschend das Tempo vorgegeben.

Der Mercedes-Fahrer drehte im freien Training auf dem 5,412 km langen Kurs in 1:29,938 Minuten die schnellste Runde - auch dank eines neuen Heckflügels. Sein Teamkollege und Rekordchampion Lewis Hamilton untermauerte mit Platz vier (+0.241) den guten Eindruck der Silberpfeile. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Leclerc (+0.106) landete auf Platz zwei, Imola-Sieger Verstappen hatte hingegen mit technischen Problemen zu kämpfen und schaffte in der zweiten Session keine gezeitete Runde. „Ich kann überhaupt nicht lenken, sorry, die Lenkung hängt“, funkte der Niederländer an seine Red-Bull-Box. „Ein grauenvoller Tag“, meinte Teamchef Christian Horner.