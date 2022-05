Anzeige

WWE SmackDown: Wird hier Roman Reigns' Ablösung eingeleitet? Leitet WWE hier Reigns‘ Ablösung ein?

Bei WWE SmackDown prügelten sich Roman Reigns (r.) und Drew McIntyre © WWE

Martin Hoffmann

Bei WWE Friday Night SmackDown versetzt Drew McIntyre Roman Reigns vor WrestleMania Backlash einen Wirkungstreffer. Wird er ihn im Sommer entthronen?

WWE-Topstar Roman Reigns steht vor seinem ersten großen Match seit seiner Krönung zum Doppelchampion bei der Megashow WrestleMania 38 - wird es das Ende seiner über 600-tägigen Regentschaft an der Ligaspitze einleiten?

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown gab es in der Nacht zum Samstag einen letzten Heißmacher auf das große Six Man Tag Team Match bei WrestleMania Backlash am Sonntag: Reigns und seine Neffen Jimmy und Jey Uso prügelten sich wie schon bei RAW nochmal mit Drew McIntyre und dem Duo RK-Bro (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE).

McIntyre gelang es dabei am Ende, Reigns mit seinem Claymore-Finisher niederzustrecken und ein Zeichen mit Blick auf seine sich anbahnende Titelfehde gegen den „Head of the Table“ zu setzen - zu der mittlerweile Hintergründe enthüllt worden sind, die auf eine Wachablösung des WWE Universal Champions hindeuten.

Reigns vs. McIntyre: Erste Kollision bei WrestleMania Backlash

Wie der Wrestling Observer am Freitag berichtete, soll trotz der zwischenzeitlichen Ansetzung eines Tag-Team-Titelvereinigungskampf zwischen den Usos und RK-Bro das Six Man Team Match immer der Plan für Backlash gewesen sein.

Hintergrund: WWE nehme Backlash weniger wichtig und habe stattdessen schon die größeren Stadionshows im Sommer im Hinterkopf, das Six Man Tag Team Match solle darauf hinführen, Reigns vs. McIntyre dafür „aufgespart“ werden. Mit anderen Worten: Beim SummerSlam am 30. Juli in Nashville und/oder bei der großen Stadionshow in Cardiff am 3. September wird es wohl einen großen Showdown zwischen Reigns und McIntyre geben.

Und es spricht vieles dafür, dass McIntyre Sieger des Showdowns sein wird.

Arbeitet WWE auf großen Moment in Cardiff hin?

Speziell mit Blick auf den „Clash at the Castle“ im September ist eigentlich kaum denkbar, dass McIntyre dort in ein Match gegen Reigns geschickt wird, um es zu verlieren.

Der Schotte hat im Vereinigten Königreich ein großes Heimspiel, ein Titel-Triumph des „Scottish Warrior“ vor über 70.000 jubelnden Zuschauern wäre der logische Schlusspunkt des WWE-Sommers - sollte die Liga dort nicht doch stattdessen das sich ebenfalls andeutende Match McIntyres gegen Box-Weltmeister Tyson Fury ansetzen.

Ein Kampf gegen Reigns wirkt aber eigentlich logischer und wäre auch ein passendes Ende von McIntyres wendungsreicher Heldenreise vom abgestürzten und gefeuerten Hoffnungsträger zu seinem triumphalen Comeback und Aufstieg zum Champion - das dann aber durch die Corona-Pandemie einen schalen Beigeschmack bekam: McIntyres großer WrestleMania-Sieg gegen Brock Lesnar 2020 fand ohne Zuschauer statt.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Seit McIntyres unrühmlicher Entthronung als WWE-Champion durch The Miz im Winter 2021 wurde er zwar immer stark dargestellt - unter anderem war er in diesem Jahr beim Royal Rumble mehr oder weniger der einzige Star, der Brock Lesnar auf dem Weg zum WrestleMania-Gigantenduell mit Reigns etwas Paroli bieten durfte.

Ein Titel-Triumph in Cardiff wäre eine sich aufdrängende und lang aufgebaute Entschädigung für den Moment, der McIntyre vor zwei Jahren durch höhere Gewalt genommen wurde.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 6. Mai 2022:

Shayna Baszler besiegt Sasha Banks

Gunther besiegt Drew Gulak

Sheamus & Ridge Holland besiegen The New Day