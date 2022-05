Basketball: Ludwigsburg verliert Champions-League-Halbfinale

Die MHP Riesen Ludwigsburg scheitern in der Basketball-Champions-League erneut im Halbfinale. In Bilbao entscheidet ein Einbruch im dritten Viertel.

Im Kampf um seinen ersten Einzug in ein Europapokal-Finale verlor der Bundesligist am Freitag beim Final Four in Bilbao mit 55:63 (35:35) gegen den katalanischen Klub Baxi Manresa. Ausschlaggebend war ein Einbruch im dritten Viertel.