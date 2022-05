Tennis: Novak Djokovic spaltet die Tennisfans - Biograf Müksch erklärt sein Wesen

Am 22. Mai beginnen die French Open in Paris - und Novak Djokovic wird wieder mit von der Partie sein. (Alle Spiele im SPORT1 -Liveticker)

Ein kleiner Rückblick: Die Australian Open, das erste Grand Slam Turnier des Jahres, begannen am 17. Januar aufgrund der Corona-Pandemie unter strengen Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Nur geimpfte Spieler durften an dem Turnier teilnehmen - für den bekennenden Impfgegner Djokovic ein Ausschlusskriterium.

Australien-Debakel wird zum Politikum

Am Ende half alles nichts: Der Djoker durfte nicht starten und musste am Fernseher mitverfolgen, wie sein großer Konkurrent Nadal seinen 21. Grand-Slam-Titel gegen Daniil Medvedev gewann und zum alleinigen Rekordhalter aufstieg.

„Die Rekorde spielen für ihn eine sehr große Rolle“

Der Autor der Biografie „Novak Djokovic: Ein Leben lang im Krieg“ verrät: „Die Rekorde spielen für ihn eine sehr große Rolle. Er will unbedingt in die Geschichte eingehen und wird für mich mit drei oder vier Grand Slams Vorsprung durch die Ziellinie gehen.“

Mit seiner Leistung im Finale seines Heimturniers in Belgrad gab er zuletzt gar Rätsel auf. Gegen seinen russischen Kontrahenten Andrej Rublev verlor er den entscheidenden dritten Satz mit 0:6 und wirkte dabei müde und ausgepumpt. (BERICHT: 0:6! Was ist nur mit Djokovic los?)

Ärzte staunen über Djokivic

Mysteriöse Erkrankung als Ursache für Niederlagen?

Bei den Masters-Turnieren in Indian Wells und Miami durfte er zuvor wegen fehlender Impfung nicht antreten. Dem verlorenen Finale in Belgrad ging eine Niederlage in seiner Wahlheimat Monte Carlo voraus. In der Runde der besten 32 verlor er gegen den an Nummer 46 gelisteten Spanier Davidovich Fokina.