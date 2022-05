Volleyball: SC Potsdam verpasst historischen ersten Titel der Vereinsgeschichte gegen Stuttgart

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen verpasst der SC Potsdam seinen ersten Titel der Vereinsgeschichte. Die Norddeutschen unterliegen dem Heimfluch der Finalserie und müssen nun auf Spiel fünf hoffen.

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hätte sich der SC Potsdam zur besten Mannschaft Deutschlands küren können.

In einem Thriller über fünf Sätze mussten sich die Norddeutschen Allianz MTV Stuttgart 2:3 (23:25, 25:19, 25:27, 25:22, 15:17) geschlagen geben und verpassten damit knapp den ersten Heimsieg überhaupt in der Finalserie. Zuvor hatten sowohl Potsdam als auch Stuttgart die Auswärtsspiele jeweils gewonnen.

Aber wie spannend haben es die beiden Teams gemacht. Einzig in Satz zwei fiel die Entscheidung mit mehr als drei Punkten. Mit 25:19 konnte sich Potsdam in diesem Durchgang aussetzen und zum 1:1 ausgleichen. Zuvor waren die Gäste nach einem 25:23-Satzgewinn in Führung gegangen.