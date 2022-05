Formel 1, GP in Miami: Leclerc im Training schnelle als Verstappen

Der WM-Führende Charles Leclerc (24) hat vor dem neuen Formel-1-Rennen in Miami (Sonntag, 21.30 Uhr im Liveticker ) zunächst den stärksten Eindruck hinterlassen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Der Ferrari-Fahrer drehte im ersten freien Training auf dem 5,412 km langen Kurs in 1:31,098 Minuten die schnellste Runde und hatte damit einen deutlichen Vorsprung auf Weltmeister Max Verstappen im Red Bull (+0,179). (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

GP von Miami: Leclerc lässt Verstappen hinter sich

Vor dem fünften Saisonrennen hat Leclerc in der WM-Wertung 27 Punkte Vorsprung auf Verstappen, der zuletzt in Imola gewann. „Ich weiß nicht, wer an diesem Wochenende vorne sein wird“, sagte Leclerc, bislang sei es „immer sehr eng“ zugegangen gegen Verstappen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)