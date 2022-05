3. Liga: Borussia Dortmund II – SC Verl, 1:2 (1:0)

Christian Viet bediente Richmond Tachie, der in der 39. Spielminute zum 1:0 einschoss. Dortmund II nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Der SC Verl traf in der 56. Minute zum Ausgleich. Nach Vorlage von Tom Baack ließ Lukas Emanuel Petkov den zweiten Treffer von Verl folgen (63.). Endgültig verloren war das Match für den BVB II in der 75. Minute, als Tachie mit der Ampelkarte vom Feld flog. Am Ende punktete der SC Verl dreifach beim Gastgeber.