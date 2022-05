2. Liga: SC Paderborn besiegt auch Sandhausen - Serie hält

So ist die Stimmung auf Schalke vor dem Aufsstiegsgipfel

Die starke Serie des SC Paderborn hält auch im letzten Heimspiel der Zweitliga-Saison. Gegen den SV Sandhausen brennt nichts an.

Die Ostwestfalen besiegten den SV Sandhausen am Freitagabend verdient mit 2:0 (1:0), Aufstiegshoffnung war schon vor dem sechsten Spiel nacheinander ohne Niederlage nicht mehr vorhanden.

In einem Duell, in dem beide Mannschaften am 33. Spieltag keine großen Ambitionen mehr verfolgten, war das vor dem Abstieg gerettete Sandhausen zunächst etwas besser - doch Paderborn traf. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)