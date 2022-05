DEB-Kapitän Müller von "Strahlkraft" Seiders und Stützles begeistert

Für die Weltmeisterschaft in Finnland setzt die DEB-Auswahl auch auf Spieler aus der NHL. Vor allem Moritz Seider und Tim Stützle haben es Kapitän Moritz Müller besonders angetan.

Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller ist begeistert von der Entwicklung und den Leistungen der beiden NHL-Youngsters Moritz Seider und Tim Stützle und freut sich auf die gemeinsame Eishockey-WM in Finnland (13. bis 29. Mai - alle deutschen Spiele LIVE auf SPORT1) .

„Toll, wenn die Jungs für Deutschland spielen. Die Strahlkraft hilft dem Sport in Deutschland“, sagte der Kölner nach dem ersten Training im Rahmen der WM-Generalprobe in Schwenningen gegen Österreich. (ab 16.55 Uhr LIVE auf SPORT1)

Verteidiger Seider, der in der NHL-Hauptrunde in 82 Spielen für die Detroit Red Wings auf 50 Scorerpunkte (7 Tore, 43 Assists) kam, ist „ein Phänomen“ für Müller. Der Schritt hin zu einem der dominantesten Verteidiger in der NHL sei „toll und klasse für das deutsche Eishockey. Mit seiner Präsenz und seiner Qualität wird er uns enorm helfen“, ergänzte der 35-Jährige. (DATEN: Spielplan der Eishockey-WM)