FC Bayern: Bleibt Marc Roca trotz ernüchternder Saison doch?

Vieles spricht für einen Abschied von Marc Roca aus München, der Bayern-Bankdrücker will sich im Sommer mit Angeboten befassen. Eine klare Ansage vom Verein steht aber weiterhin aus.

Maximal ernüchternd - so lässt sich auch Marc Rocas zweite Saison beim FC Bayern zusammenfassen.

Bis auf ein Zwischenhoch im Winter, als er für viele verletzte oder coronabedingt außer Gefecht gesetzte Stars in die Bresche sprang und seine Sache laut Trainer Julian Nagelsmann „herausragend“ machte, spielt der Spanier in München weiter kaum eine Rolle.

Seine Bilanz in dieser Saison: 12 Einsätze, keinen einzigen davon über die vollen 90 Minuten.

Roca beim FC Bayern nur Ersatz

Die Frage, warum Roca so selten in Nagelsmanns Team zum Zug kommt, lässt sich mit einem Blick auf das sonst noch zur Verfügung stehende Personal im zentralen Mittelfeld recht schnell beantworten.

Joshua Kimmich, Leon Goretzka Corentin Tolisso, Marcel Sabitzer und auch der häufiger etwas defensiver eingesetzte Jamal Musiala stehen in der Rangordnung vor ihm.

Nagelsmann führt Gespräch mit Roca

Gleiches gilt für Nagelsmann, der in dieser Woche ein Vier-Augen-Gespräch mit dem Mittelfeldspieler bezüglich dessen Situation führte - und ihn lobte.

SPORT1 weiß: Nagelsmann hätte grundsätzlich kein Problem damit, würde der 25-Jährige auch in der nächsten Spielzeit noch in seinem Kader stehen. Allerdings würde er ihm ebenso wenig Steine in den Weg legen, sollte er gehen wollen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)