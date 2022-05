Bundesliga: Diese Entscheidungen können am 33. Spieltag fallen - Abstieg, Champions League, Europa League

Vom Abstieg bis hin zur Champions League: Diese Entscheidungen können am 33. Spieltag der Bundesliga schon fallen.

Die Bundesliga befindet sich in der entscheidenden Phase - aber bislang sind erst drei Entscheidungen gefallen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Alles andere ist noch offen. SPORT1 blickt auf die möglichen Entscheidungen am 33. Spieltag - alles mit einer großen Besonderheit im Hinterkopf: Diese Saison sind acht Europacup-Plätze für die Bundesliga drin!

Denn gewinnt Eintracht Frankfurt die Europa League (= direkte Champions-League-Quali), ergibt das den 1. Bonus-Platz, Ist der Pokalsieger Leipzig oder Freiburg schon über die Liga für den Europacup qualifiziert, dann wird der 7. Rang in der Bundesliga zum 2. Bonus-Platz. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Diese Entscheidungen können aber schon an diesem Wochenende feststehen:

Vizemeister

Champions League

Leverkusen ist sicher in der Champions League bei …

Freiburg ist sicher in der Champions League bei …

Europa League

Im Rennen um die Europa-League-Plätze sind noch Freiburg, Leipzig, Köln und Union Berlin. Leverkusen hat mindestens hier seinen Platz schon sicher. Im Normalfall qualifiziert sich Platz 5 für die Europa League - wird Leipzig mindestens Fünfter, reicht auch Platz 6 für die Europa League (weil über den Pokal ein Platz vergeben wird). Somit kann am 33. Spieltag aber nur die Entscheidung um Platz 5 fallen.

Freiburg ist sicher in der Europa League bei …

Leipzig ist sicher in der Europa League bei …

Conference League

Freiburg hat mindestens den Platz in der Conference League schon sicher, weil der SC im schlechtesten Fall Siebter wird - bei Pokalsieg Leipzig reicht dieser zur ECL-Quali, holt Freiburg den Pott, steht man selbst in der Europa League. Gleiches gilt für Leipzig - RB wird mindestens Siebter und je nach Pokalergebnis in die ECL-Quali oder EL gehen.