Boulevard: Das könnte sich Alica Schmidt mit Neymar vorstellen

Treffen in Berlin: Was machen Neymar und Alica Schmidt hier?

Der Rennausgang könnte durchaus spannend werden. Während sie bei den Olympischen Spielen 2022 in Tokio noch mit der Zuschauerrolle als Ersatzläuferin Vorlieb nehmen musste, präsentierte sie sich bei der Hallen-DM der Leichtathleten in Leipzig in Bestform. Mit 52,80 Sekunden stellte sie über ihre Paradedisziplin 400m eine persönliche Bestleistung auf.

Schmidt und Neymar im direkten Duell?

Allerdings gehört Neymar auch zu den schnellen Vertretern seiner Zunft. In der diesjährigen Champions-League-Saison kam er in sechs Spielen zum Einsatz. Dabei kam er auf einen Top Speed von 32,10 km/h.

Schmidt demonstriert ihr Wissen

Schmidt selbst wird in nächster Zeit auch wieder abseits des Sports in der Öffentlichkeit erscheinen. Die deutsche Leichtathletin nimmt an der Quiz-Show „Wer weiß denn sowas?“ in der ARD teil. Das teilte Schmidt in ihrer Instagram-Story mit. „Das hat mega viel Spaß gemacht und war so eine coole Erfahrung“, sagte die 23-Jährige. (BOULEVARD-NEWS auf SPORT1)