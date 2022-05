Real Madrid: Peter Schmeichel ledert gegen Ancelotti-Team nach Manchester-City-Aus in CL

Peter Schmeichel mag nicht einstimmen in das Loblied auf Real Madrid nach dem furiosen CL-Finaleinzug gegen ManCity. Die Torhüter-Legende fällt ein hartes Urteil.

Diese Sicht der Dinge kommt eher überraschend daher - und dabei sollte doch gerade er wissen, wie es ist, in letzter Sekunde Großes zu schaffen:

„Real Madrid hat kein Recht, im Finale zu stehen. Sie waren in beiden Spielen mit Abstand die schlechtere Mannschaft“, sagte die dänische Torhüter-Legende, die unter anderem 1999 mit Manchester United in einem denkwürdigen Finale gegen den FC Bayern im letzten Moment die Königsklasse gewonnen hat, bei CBS Sports.

Schmeichel fügte an: „Die erste Chance war das erste Tor in der 90. Minute, das zweite Tor war die zweite Chance, und das dritte Tor war der dritte Torschuss.“

Reals Leistung wertete der dänische Europameister von 1992 denn auch keineswegs so glorreich wie viele Andere: „Sie haben nicht gut gespielt. Nur gegen Chelsea (im Viertelfinale, Anm. d. Red.) haben sie gut gespielt. Ich verstehe Fußball nicht.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Peter Schmeichel: Harsche Kritik an Finaleinzug von Real

„Man City hatte die volle Kontrolle“, so der 58-Jährige, doch dann sei das Stadion für Real zum zwölften Mann geworden. „Der ganze Ort brannte, es war einfach unglaublich.“

Immerhin so viel Respekt nötigten Madrids Spieler Schmeichel aber an: „An den Spielern von Real sollte niemals gezweifelt werden. Sie haben Herz und Willen gezeigt. Sie haben zu keiner Zeit Angst gezeigt, haben Vertrauen ineinander, in den Trainer. Es war einfach verrückt.“