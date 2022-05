Bundesliga heute: VfL Bochum - Arminia Bielefeld LIVE im Stream & Ticker

XXL-Partymarathon! So feiert Bochum den Klassenerhalt

Am Freitag startet der vorletzte Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/2022. Arminia Bielefeld kann dabei gegen den VfL Bochum wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln.

Die Meisterschaft in der Bundesliga ist schon entschieden. Serien-Meister Bayern München fährt seinen siebten Liga-Titel in Folge ein. Doch abseits des ersten Tabellenplatzes herrscht zwei Spieltage vor Saisonende weiterhin Spannung in der Liga. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)