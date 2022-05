AS Rom belohnt Fans mit Finaltickets für Conference League nach Bodö/Glimt-Pleite

Nach dem Einzug ins Finale der Conference League belohnt der italienische Fußball-Traditionsklub AS Rom 166 treue Fans, die in der Gruppenphase das 1:6 beim norwegischen Meister FK Bodö/Glimt vor Ort ertrugen, mit Freikarten für das Endspiel.

Rom hatte sich am Donnerstag durch das 1:0 im Halbfinal-Rückspiel gegen Leicester City für das erste Endspiel in dem neuen Wettbewerb qualifiziert. Gegner am 25. Mai in Albaniens Hauptstadt Tirana ist der niederländische Topklub Feyenoord Rotterdam.