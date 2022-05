Eintracht Frankfurt: Der Stolz der Bundesliga - Kommentar

Eintracht Frankfurt sorgt mit seinen Auftritten und den stimmgewaltigen Fans in ganz Europa für Aufsehen. Eine lebendige Grußbotschaft der Bundesliga, findet SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk.

25 Jahre ist es her, dass eine Bundesliga-Mannschaft den Uefa-Pokal, die kleine Schwester der Champions League, gewonnen hat (Schalke 04). 25 Jahre!

Das ist so unfassbar lange her, dass in der Zwischenzeit der dritte Europacup-Wettbewerb (Europapokal der Pokalsieger) eingestellt, eine neue Beschäftigungstherapie entwickelt (Conference League) und der Uefa-Pokal umgetauft (Europa League) wurde.