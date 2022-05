So funktioniert Ranked in Apex Legends Season 13

Season 13 von Apex Legends steht vor der Tür und die neue Legende Newcastle kann es kaum erwarten, in die Spiele einzugreifen. Neben neuen Inhalten hat Respawn auch an einer Verbesserung des Ranked-Modus gearbeitet.

Zukünftig soll hier Teamplay stärker belohnt werden. Außerdem sind ab Season 13 auch Down-Ranks möglich. Alle Infos zum neuen System verraten wir euch in diesem Artikel.

Apex Legends: Teamplay im Vordergrund

Eine wichtige Änderung betrifft die Verteilung der Kill-Punkte in Ranked-Matches. Bisher war es so, dass ihr vor allem für eigene Kills und Assists Punkte bekommen habt. Das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass viele Spieler auf eigene Faust losgezogen sind, um möglichst viele Abschüsse zu sammeln und im Rang zu klettern.