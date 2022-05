2. Bundesliga Heute LIVE mit Darmstadt, Schalke und St. Pauli im TV, Stream, Ticker

Die 2. Bundesliga steht vor einem der spannendsten Aufstiegs-Showdowns ihrer Geschichte! Am 33. Spieltag stehen (Vor-)Entscheidungen an - insbesondere im Topspiel Schalke gegen St. Pauli.

Am 33. Spieltag wird es zwangsläufig zu Vorentscheidungen oder gar Entscheidungen kommen - denn insbesondere im Topspiel am Samstagabend ( LIVE auf SPORT1 im Free-TV und im Stream ) treffen mit dem FC Schalke 04 und dem FC St. Pauli der Spitzenreiter und der Tabellenfünfte aufeinander. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Aufstiegsrennen der 2. Liga: Darmstadt 98 legt vor

Schon am Freitagabend kann der vermeintliche Underdog im Kampf um den Aufstieg vorlegen: Darmstadt 98 tritt bei Fortuna Düsseldorf an.

HSV vs. Hannover - und Schalke vor Aufstieg?

Am Samstag wird der Hamburger SV versuchen, seinen Traum vom Aufstieg am Leben zu halten. Nach dem 4:0 in Ingolstadt in der Vorwoche sind die Rothosen wieder in Schlagdistanz: Nur drei Punkte fehlen Nordrivale Werder Bremen auf dem Relegationsrang.