Formel 1: Netflix-Hit "Drive to Survive" schob USA-Boom an - neue Staffeln verkündet

Seit drei Jahren läuft die Netflix-Serie zur Formel 1 „Drive to Survive“. Die Doku geht in die nächste Runde.

Die Netflix-Doku „Drive to Survive“ gilt als großer Antreiber des Formel-1-Booms in den USA - rechtzeitig vor dem neuen Rennen in Miami ist nun klar, was unter diesen Umständen zu erwarten war: Der Serien-Hit wird fortgesetzt!